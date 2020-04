Osterlicht und frohe Botschaft

Reilingen.Weil zu Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag keine Gottesdienste in der Kirche stattfinden können, hat die evangelische Kirchengemeinde eine Sonderausgabe des Gemeindebriefes herausgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Statt Terminen und Ankündigungen finden sich in diesem Osterbrief unter dem Motto „Brannte nicht unser Herz?“ Impulse und Gebete zur Karwoche und zum Osterfest. Und weil auch das Entzünden der Osterkerze am Ostermorgen nicht mit Gemeindebeteiligung stattfinden kann, bekommt jeder evangelische Haushalt in Reilingen ein kleines Osterlicht für zu Hause als Beigabe.

Da es derzeit bei der Post zu Lieferverzögerungen kommt, ist der Gemeindebrief vielleicht erst am Karsamstag in den Briefkästen. Seit Mittwochabend steht er aber auch auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.ev-kirche-reilingen.de) als PDF-Dokument zur Verfügung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020