Anzeige

Altlußheim.Mit der Auferstehungsfeier auf dem Friedhof begann die evangelische Kirchengemeinde den Ostermorgen. Am Osterfeuer entzündete Pfarrer Matthias Zaiss die Osterkerze, an deren Licht alle Mitfeiernden ihre Kerze entzünden konnten. Nach dem Läuten der Glocke stimmte der Posaunenchor unter der Leitung von Michael Rauchholz den Osterchoral „Christ ist erstanden“ an.

Nach der Lesung des Osterevangeliums ging Pfarrer Matthias Zaiss in seiner Predigt auf das Symbol der Osterkerze wie auf das Bild „Auferstehung“ von Matthias Grünewald ein. Er sagte: „Selbst wenn ich wie in einem dunklen Loch sitze, spüre ich, die Osterkerze vor Augen, dass selbst im Tod Christus das Licht ist, das mir entgegen leuchtet. Jeder von uns weiß, die Dunkelheit im Leben kann schnell hereinbrechen und groß sein. Wir haben nichts dagegenzusetzen als eine winzige Hoffnung, die uns auch in der Dunkelheit leuchtet. Auch wir haben heute Morgen nichts in Händen als ein kleines Licht, das uns an Jesus Christus, das Licht der Welt, erinnert.“

Vom Leben singen

Am Ende fasste er zusammen: „Auch die Frauen am Grab bekommen die Order, wieder vom Grab wegzugehen, hinein in ihr Leben, das anders sein wird. Mit dem Bild des leeren Grabens vor Augen und der Osterbotschaft im Rücken – er lebt – gehen auch wir verändert in diesen Tag. Singen die Lieder mit, die vom Leben singen, und reden von der Zukunft, die uns gegeben ist.“ Nach den Fürbitten und dem Segen konnten alle noch den Klängen des Posaunenchors lauschen und Osterkerzen auf die Gräber stellen.