Altlußheim.Ursula Wertheim-Schäfer, Vorsitzende der AsF-Rhein-Neckar und Petra St. Onge, Vorsitzende der AsF-Altlußheim, führten bei der Begrüßung der Feier der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) aus, dass normalerweise Blumen und Flyer zum internationalen Frauentag verteilt würden, um auf die Situation der Frauen aufmerksam zu machen.

Neben den anwesenden Frauen, konnten auch mehrere Männer, unter anderem der Landtagsabgeordnete Daniel Born zur Filmvorführung begrüßt werden. Zum 100 jährigem Frauenwahlrecht wurde der Film „Die göttliche Ordnung“ aufgeführt.

Der Film zeigt pointiert und entlarvend, wie sich die Frauen in der Schweiz für das Wahlrecht einsetzten und wie sich neben den Männern auch Frauen gegen das Frauenstimmrecht stemmten. Wie der Kampf um das Frauenwahlrecht ausging, ist bekannt. Nun ist es an der Zeit ein Paritätsgesetz in Deutschland auf den Weg zu bringen, denn die Parlamente müssten die gesamte Bevölkerung repräsentiert - auch die Frauen.