Anzeige

Altlußheim.Samstagmorgen, 9 Uhr, die Sonne scheint, und langsam treffen die Helfer des Dreck-weg-Tags ein. Zur Begrüßung und Einteilung der Gebiete hat Organisator Sebastian Erb von der Gemeinde an das Feuerwehrhaus gebeten.

Nachdem die Arbeitsmaterialien wie Handschuhe, Müllsäcke und Greifzangen ausgegeben sind, fahren alle Helfer mit Begleitern vom Gemeindebauhof zu einem der sechs Aufräumstationen. Darunter sind zum Beispiel die Rheinbrücke, Fahrradwege und der Platz am Rewe-Markt. Am Samstag „opfern“ ungefähr 50 große und kleine Einwohner ihre freie Zeit, um die Gemeinde vom Müll zu befreien, der täglich von unachtsamen Bürgern in der Natur entsorgt wird.

Von Flaschen bis Betonstücken

Dr. Holger Porath von „Bündnis 90/Die Grünen“, der ebenfalls mithilft, betont ganz speziell die Beteiligung der Kinder: „Dieses Jahr sind sehr viele Heranwachsende dabei, die an ihrer Tätigkeit sichtlich Spaß haben. Es ist ganz wichtig, dass sie für den Naturschutz sensibilisiert werden, denn sie werden irgendwann einmal ohne uns auf der Erde leben und genau das auch ihren Kindern weitergeben müssen“.