Pegel des Rheins fällt langsam

Altlußheim/Brühl/Ketsch."Sehr langsam" geht der Pegel des Rheins zurück, sagt Ute Badde, Hydrologin bei der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe. Während der Pegel bei Speyer am Sonntagabend noch 7,98 Meter betragen habe, sei er nun bis 10.30 Uhr am Montagmorgen auf 7,94 Meter gesunken.

Die Experten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg gehen vorerst nicht davon aus, dass das Wasser wieder ansteigt. Schmelzwasser und Regen würden dafür keine Hinweise bieten, die Lage entspanne sich, sagt Ute Badde. Für den Rhein wurde am Pegel Maxau Hochwasser bis zu einer Jährlichkeit von 5 (HW 5) gemessen. Das bedeutet, dass das aktuelle Hochwasser im statistischen Mittel einmal in fünf Jahre vorkommt. Für den Rhein im Gebiet des Rhein-Neckar-Kreises wurde ein HW 2 ausgewiesen.

