Per Rösselsprung in die Top-Ten gespielt

Altlußheim.Wie schon im vergangenen Jahr, meldete die Schach-AG der Albert-Schweitzer-Schule ein Team für die Bezirks-Schulschach-Mannschaftsmeisterschaften 2018/2019.

Austragungsort des Turniers war in Mannheim-Lindenhof die Diesterweg-Grundschule und hier kämpften 16 Teams um den Titel des Bezirksmeisters in der Kategorie Grundschulen. Es wurde ein spannendes Turnier.

Mit Nervennahrung eingedeckt

Eingedeckt mit Getränken und Verpflegung trat man die Reise nach Mannheim an und versuchte, sich schon auf der Fahrt die richtige Taktik und Strategie zu überlegen. Zudem sorgte ein einheitliches Auftreten durch die bekannten grünen Albert-Schweitzer-Poloshirts für einen besonderen Teamgeist unter den jugend Schachspierln.

Georg Prassas als Leiter der Schach-AG hatte mit Fabian, Luis, Marlon, Mila und Ryan insgesamt fünf Kinder nominiert. Sieben Runden im Schweitzer-System waren zu absolvieren und nach dem Startschuss ging man hochkonzentriert in die anstehenden Partien.

Nach einem 2:2 Unentschieden zum Auftakt traf man in den folgenden Runden gleich auf die Favoriten aus Mannheim und Reilingen. Dabei schlug man sich tapfer und am Ende hatte man mit vier Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen insgesamt 9:5 Punkte an den Tischen erreicht.

Bei der Siegerehrung durfte das Team eine Urkunde für einen beachtlichen 5. Platz in der Gesamtwertung in Empfang nehmen. gp

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.01.2019