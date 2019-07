Pfarrgemeinde verabschiedet Tobias Streit

Altlußheim.Kirche und Glaube finden nicht immer nur in dem Gebäude „Kirche“ statt, sie leben unter den Menschen, in ihren Herzen, in der Mitte der Gesellschaft und am Sonntag sogar am Blausee. Kaplan Tobias Streit und die kirchliche Jugendarbeit des katholischen Dekanats Wiesloch, in der der Kaplan die Aufgabe des Jugendseelsorgers innehat, luden zu einem Gottesdienst direkt am See ein.

Auch wenn

...