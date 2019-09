Platz sauber halten

Altlußheim.„Es ist schon eine ziemliche Knochenarbeit für die Sängerinnen und Sänger des AGV Frohsinn, in regelmäßigen Abständen eine Papiersammlung am Messplatz durchführen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins, in der dieser auf Missstände hinweist.

Der Dienst an den Bürgern werde gerne angenommen und erfreue sich großer Beliebtheit. Er hilft dem Gesangverein, seine finanzielle Situation zu verbessern, und ermöglicht ihm beispielsweise die Durchführung von Konzerten, so der AGV.

Die Organisation der Aktion liegt in den Händen von Sabine Voye-Beil und Harry Holzinger, die auch nach Beendigung der Aktion für die Sauberkeit des Messplatzes sorgen. Doch seit einiger Zeit würden dort uneinsichtige Kinder ihr Unwesen treiben, klagt der Verein und wirft ihnen vor, die gut eingeräumten Container zu durchwühlen, Kartons zu öffnen – wohl auf der Suche nach interessanten Zeitschriften und Zeitungen – und Altpapier rund um die Container zu verteilen.

„Der AGV Frohsinn appelliert deshalb an alle Eltern, ihren Kindern verständlich zu machen, dass dies der Sache nicht dienlich und für die Papiersammler mit zusätzlicher Arbeit verbunden ist.“ Auch sollten Kinder darüber informiert werden, dass es nicht ungefährlich sei, die randvoll gefüllten hohen Container zu besteigen.

Im Übrigen erwarte die Gemeinde, dass der Sammelplatz sauber gehalten wird. Nach der letzten Papiersammlung sei der Platz auf Kosten der Gemeinde mit einer Kehrmaschine gereinigt worden. Der Vorstand des AGV Frohsinn macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass für Schäden keinerlei Haftung übernommen wird. Die Eltern haften selbst für ihre Kinder.

Neuerdings würden Kartons mit Hausmüll dort abgestellt. Außerdem würden immer wieder Styropor und Kunststoffe angeliefert. Diese Materialien gehören nicht ins Altpapier. Der AGV bittet, darauf zu achten, dass die Fremdstoffe nicht mit dem Altpapier vermischt werden. mh

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019