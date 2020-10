Predigt in Mundart

Altlußheim.Das beliebte Turmsingen vor der evangelischen Kirche findet am Samstag, 24. Oktober, 19.10 Uhr, nach dem Glockenläuten statt. Die Teilnehmer werden gebeten einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Texte zum Mitlesen oder Mitsingen liegen vor der Kirche aus.

Trotz ausgefallener Kerwe wird am Sonntag, 25. Oktober, 10 Uhr, auf dem Youtubekanal EvKiAltlussheim ein Gottesdienst zur Kerwe in kurpfälzer Mundart gefeiert. Im Gottesdienst wird Pfarrer Matthias Zaiss zum Thema „Gott oilosse unn sich um de onnere kimmere“ predigen. Die Kerweborscht werden als Kerwegruß mit ihren Liedern beitragen.

Die Kirchengemeinde lädt alle Menschen im Ort ein, den Tag zu Hause mit einem Kerweessen oder Ähnlichem zu begehen und sich so an das Kirchweihfest zu erinnern.

Seit vier Jahren wird im Ort die Kirmes mit der Kirchweih verbunden. Das Weltliche mit dem Kirchlichen. Am Kirchweihtag wird an die Weihe beider Kirchen am Ort erinnert. Die liturgische Farbe des Festes ist Rot als die Farbe des Heiligen Geistes. Mit dem Gottesdienst auf Youtube machen die Kerweborscht zusammen mit Pfarrer Matthias Zaiss die Verbindung von Kirchweih und Kerwe deutlich.

Das Manuskript wie auch der Wochenbrief liegen am Samstag und Sonntag vor der evangelischen Kirche aus. mz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020