Proben für Weihnachten

Altlußheim.Die Sommerferien haben begonnen und der Chor des AGV Frohsinn macht eine wohlverdiente Pause. Keine Pause aber macht der Vorstand des Chores, denn es gibt schon jetzt viel zu tun für ein Konzert, das in der Vorweihnachtszeit stattfindet.

Wegen der Renovierungsarbeiten in der evangelischen Kirche wird der Chor in der katholischen Kirche auftreten und zwar am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr.

Bei schweißtreibenden Temperaturen haben die Sänger in den letzten Wochen schon fleißig weihnachtliche Lieder geprobt. Bei strahlendem Sonnenschein weihnachtliche Lieder zu singen, war schon eine besondere Herausforderung, die sie aber alle mit einem Lächeln im Gesicht großartig gemeistert haben.

Nun können alle Sänger und auch die Dirigentin Maria Löhlein-Mader in der Sommerpause Kräfte sammeln für die finalen Proben. mh

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.07.2019