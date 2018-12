Proben fürs Krippenspiel in heißer Phase

Altlussheim.Am Heiligabend wird es gleich zwei Krippenspiele in der evangelischen Kirche geben. Das erste findet um 15 Uhr zum Krabbel- und Kindergottesdienst statt. Jascha Richter, Ute Schestag, Simone Gera und Julia Oberst haben die Aufgabe, 25 Kinder in ein Stück zu integrieren, das gespielt, gesungen und getanzt wird. Enya Gera fungiert als Erzählerin.

Die Kinder nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise vor mehr als 2000 Jahren. Viele Soldaten ziehen durchs Land und hinterlassen Not, Elend und Verwüstung. Gott wird traurig und ruft seine Engel Gabriel und Michael zu sich. Engel Gabriel findet das Mädchen Maria und verkündet ihr, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen wird. Auch Josef können sie für ihre Sache gewinnen.

Ausgeschmückt mit den passenden Weihnachtsliedern, auf der Flöte von Ute Schestag begleitet, erzählt das Stück den Weg Maria und Josefs zur Volkszählung und von der Suche nach einer Herberge. Letztlich finden sich alle im Stall wieder und die Hirten kommen, um das Wunder zu bestaunen.

Allerliebste Darbietung

Sicher wird es für die Besucher des Gottesdienstes eine zu Herzen gehende Aufführung der Kleinen. Später im Hauptgottesdienst um 17 Uhr sind dann die älteren Kinder gefragt, zu den Schauspielern haben sich vier Konfirmanden gesellt, die gerne mit dabei sind. Unter der Regie von Janine Blaschke und Claudia Kohpeiß entstand das Krippenspiel „Alle Jahre wieder“ mit insgesamt 17 Akteuren. Für musikalische Begleitung am Klavier und Gitarre sorgt Patrizia Leidner.

Am Anfang streiten sich die Kinder über die Rollenverteilung beim diesjährigen Krippenspiel. Alle möchten Engel sein, die Jungs am liebsten Soldaten, weil die so cool sind. Krieg und Frieden wird zum diskutierten Thema und leitet ganz allmählich in die bekannte Weihnachtsgeschichte über. Letztendlich treffen sich alle nach der Geburt von Gottes Sohn im Stall und die Hirten bestaunen abermals das Wunder.

Im Emil-Frommel-Haus wurde bereits diese Woche geprobt, die Generalprobe ist für Samstag in der Kirche angesetzt. Viel Arbeit und Kraft steckt jedes Jahr in den Vorbereitungen und Proben. Gilt es ja immer, aus einer Menge aufgeregter Kinder ein stimmiges Spiel herauszuarbeiten. Das haben die Verantwortlichen bisher immer mit Bravour geschafft und die Besucher der beiden Gottesdienste dürfen sich über jede Menge motivierter Engelchen und Hirten freuen.

An den beiden Gottesdiensten am Montag wird es entsprechend lebhaft, die Kinder sind immer mit Leib und Seele bei den Aufführungen dabei. Etwas ruhiger wird die Christmette am Abend verlaufen, zu der die Gottesdienstbesucher um 22.30 Uhr nochmals eingeladen sind.

