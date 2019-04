Programm stellt hohe Ansprüche

Altlußheim.In zwei Terminen zur Satzprobe haben Blech- und Holzbläser des Musikvereins schon einiges leisten müssen. Ein sehr intensives Probenwochenende für das Jahreskonzert am Samstag, 13. April, um 17 Uhr, in der evangelischen Kirche liegt hinter den Musikern des Orchesters. An beiden Probentagen wurde im Bürgerhaus am Programm gefeilt.

Sehr anspruchsvolle Musikliteratur verlangt dem Orchester, aber auch dem Dirigenten einiges ab. Es war ein sehr anstrengendes, aber vor allem ein sehr lehrreiches Wochenende. Am Samstag übten die Musiker von 10 bis 17 Uhr . Unterbrochen wurde die Probe nur für eine gemeinsame Mittagspause, in der Ingrid Schwager und Ingrid Werdan, das bewährte Wirtschaftsteam, mit Spaghetti Bolognese den Musikern neue Energie verlieh.

Anstrengung allen anzumerken

Am Sonntag ging es um 10 Uhr weiter. Wie Dirigent Klaus Gehrlein es voller Energie und Elan schafft, die Musiker auf solche Herausforderungen vorzubereiten, ist bemerkenswert. Nach weiteren drei Probestunden war den Musikern die Erschöpfung vom konzentrierten Proben anzumerken. Trotz der Anstrengung war die Stimmung gut und die Orchestermitglieder freuen sich schon sehr auf das Konzert, zu dem der Eintritt frei ist. zg

