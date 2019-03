Publikum reagiert begeistert auf regionale Krimis

Petra Schleich hat ihre Empfehlungen mit ins Museum gebracht. © Brandenburger

Altlussheim.Zu einem technisch-literarischen Abend begrüßte die Vorsitzende des Landfrauenvereins, Traudel Uhrig, viele Mitglieder im Museum Autovision. Geplant war eine Führung durch die Geschichte des Automobils sowie eine Buchvorstellung.

Museumschef Horst Schultz führte die Damen durch die Epochen der Mobilität – von der Draisschen Laufmaschine über wunderschöne Oldtimer bis hin zu neuster Hybridtechnik. Seine Ausführungen beindruckten die Teilnehmerinnen sehr und die neu gewonnenen Erkenntnisse wurden bei einem Glas Sekt diskutiert.

Petra Schleich von der Gemeindebücherei hatte eine Buchvorstellung im Forum des Museums vorbereitet. Eingangs referierte sie im Allgemeinen über Wichtigkeit und Bedeutung von Büchern, stellte das umfassende Angebot der Bücherei vor und schloss mit der Aussage: „Man sollte in seiner Freizeit nur das lesen, was einem gefällt.“ Diese Feststellung bestätigen die Zuhörer mit zustimmendem Applaus.

Im Anschluss stellte Petra Schleich ausgewählte Bücher näher vor. Den Anfang machte die vierteilige Romanreihe „Die sieben Schwestern“ von Lucinda Riley. Die Bücher berichten über sieben Adoptivtöchter, die alle von einem Mann aufgenommen werden. Als dieser plötzlich stirbt und jeder Tochter einen Brief hinterlässt, beginnen diese, ihre Vergangenheit zu erforschen.

Die Jahrhundert-Trilogie von Petra Durst-Benning legte Schleich den Besucherinnen ans Herz. Die drei Werke behandeln vor allem die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert und erzählen über Frauen, die sich von dem damaligen Rollenbild ablösten und die Schwierigkeiten, die damit einhergingen.

Das Genre Krimi kam in der Buchvorstellung nicht zu kurz, besonders ging Petra Schleich auf die bretonischen Krimis von Jean Luc Bannalec ein, die gerade im Trend liegen. Ebenso begeisterte sich das Publikum für regionale Krimis, zum Beispiel die Heidelberger Romane von Wolfgang Burger oder die Weinstraßenkrimis von Harald Schneider.

Ein Fuchs mit Altersschwächen

Es kamen einige Fragen an Petra Schleich, die sie mit Fachwissen beantwortete und noch einige Tipps parat hatte. Nach der Vorstellung mehrerer Bücher der verschiedenen Genres folgte die erste Lesung. Petra Schleich hatte daran gedacht, dass viele der Besucherinnen schon Enkelkinder haben. Das Kinderbuch mit dem Namen „Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor“ von Martin Baltscheit erzählt von einem Fuchs, der einmal der beste Jäger seines Rudels war, doch mit zunehmendem Alter immer mehr Fehler macht und allmählich vergisst, was er ist und was er tut. Es ist eine Erzählung, die den Kindern das Zusammenleben aller Generationen näherbringen soll.

Zum Abschluss stand ein japanisches Bilderbuchtheater, Kamishibai genannt, auf dem Programm. Mit Vergnügen verfolgten die Zuschauerinnen die Geschichte eines Fuchses, der das Lesen lernen möchte und dazu sogar eine Maus, die er eigentlich fressen wollte, um Rat bittet.

Am Ende legte Petra Schleich dem Publikum ihre persönlichen Empfehlungen ans Herz, darunter „Altes Land“ von Dörte Hansen oder „Bühlerhöhe“ von Brigitte Glaser. Traudel Uhrig dankte für den informativen Vortrag, es gab Blumen und Präsente für Petra Schleich und die Hausherren, Brigitte und Horst Schultz.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019