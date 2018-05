Anzeige

Hockenheim/Altlußheim.Nach dem seit Donnerstag in Hockenheim vermissten Werner R. wird weiterhin gesucht. Am Samstagmorgen gingen bei der Polizei Hinweise ein, wonach das Fahrrad des Gesuchten in Altlußheim unterhalb der Salierbrücke liegen soll. Nachdem dies bestätigt werden konnte, wurden dort umfangreiche Suchmaßnahmen mit Personenspürhunden und auch einem Polizeihubschrauber durchgeführt.

Diese führten allerdings bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Auch die Absuche des Rheins durch die Wasserschutzpolizei brachte bislang keine weiteren Erkenntnisse. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn R. geben können, werden gebeten, die Polizei über Notruf 110 oder über Telefon 0621/1 74 44 44 zu informieren. pol