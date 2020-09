Radtour rund um die Gemeinde

Neulußheim.Der SPD-Ortsverein lädt zu einer Radtour am Sonntag, 13. September, ein. Vorstandsmitglied Günter Schöner hat für alle Interessierten eine etwa eineinhalbstündige Rundfahrt geplant. Die nähere Umgebung bietet sich, fern von den Hauptstraßen, zu einer schönen Fahrt einfach an.

Abfahrt ist um 11 Uhr am Alten Bahnhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder, der mitradeln möchte, ist eingeladen, die nahe und schöne Natur zu erleben. Lediglich sollte eine Mund-Nase-Maske mitgenommen werden, wenn im Anschluss an die Radtour am Eichelgartensee bei „Schorsch“ im Fischerheim die Möglichkeit besteht, gegen 12.30 Uhr zum Mittagessen einzukehren.

Wer nicht mitradeln kann und dennoch Lust hat, zum Abschluss bei „Schorsch“ mit dabei zu sein, meldet sich zur besseren Planung bei Familie Schöner, Telefon 06205/ 3 31 37. rhw

