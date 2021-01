Rat berät über Haushalt

Altlußheim.Wenn der Gemeinderat am Dienstag, 26. Januar, zu seiner ersten Sitzung des Jahres in der Rheinfrankenhalle zusammenkommt, so ist dies in erster Linie der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Abstandsregeln geschuldet. Doch man kann den Tagungsort auch symbolisch sehen, denn im Mittelpunkt der Sitzung wird die Verabschiedung des Haushaltsplan für das laufende Jahr stehen und in diesem nimmt die Halle bei den geplanten Investitionen einen Spitzenplatz ein – rund eine Million Euro soll in die Fortführung der Sanierung fließen.

Wie Bürgermeister Uwe Grempels schon bei der Einbringung des Haushaltsplans im Dezember andeutete – 2021 wird finanziell kein einfaches Jahr. Geplant wird er bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen mit einem Minus von gut 1,1 Millionen Euro. Ursächlich dafür verantwortlich sind die Folgen der Corona-Pandemie, auf die der Rat schon im Sommer mit einer Sitzung des Verwaltungsausschusses reagierte, bei der unter anderem der Hebesatz der Grundsteuer B erhöht und verschiedene Investitionsmaßnahmen gestrichen oder verschoben wurden.

Minus von einer Million Euro

Dennoch, auch im Finanzhaushalt klafft eine Lücke von rund 1,4 Millionen Euro. Zusammen mit dem Defizit aus dem Ergebnishaushalt, gut 200 000 Euro – die Abschreibungen zählen bei dem erwähnten Minus von 1,1 Millionen Euro nicht mit, da sie keine direkten Auszahlungen bedeuten, ergibt sich insgesamt ein Minus von rund 1,67 Millionen Euro. Zum Teil soll dieses durch vorhandene Mittel abgedeckt werden, zum anderen durch eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro.

Dennoch, hatte Grempels den Gemeinderäten auf dem Weg in die Winterpause mitgegeben, es soll weiter investiert werden. Beispielsweise in den Bauhof, hier soll eine Gärtnerstelle besetzt werden, oder in die Schulsozialarbeit. Die Telefonanlage und die Homepage der Gemeinde sollen auf Vordermann gebracht werden und für die Außenanlage des neuen Kindergartens bei der Rheinfrankenhalle sind 80 000 Euro eingeplant. Die Halle selbst ist mit 900 000 Euro bedacht, die Flachdächer und Lüftungen sollen im Bereich von Foyer und Kabinen ertüchtigt, der Hallenboden erneuert werden. Und für die Feuerwehr sind 150 000 Euro für ein neues Fahrzeug eingestellt. Über die Anschaffung des Fahrzeugs, ein Gerätewagen, für die Freiwillige Feuerwehr wird der Gemeinderat am gleichen Tag unter Punkt fünf der Tagesordnung entscheiden.

Doch zuvor ist es an den Fraktionen, den Haushaltsplan zu verabschieden und traditionell ist dies die Gelegenheit für deren Haushaltsreden. Wobei sie stets auch den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk im Blick haben, der zusammen mit dem Haushaltsplan beschlossen wird.

Erschließung im Innenbereich

Dieser Block finanzieller Punkte wird durch die Entscheidung über die Annahme von Spenden und Zuweisungen beschlossen. Es folgt eine Reihe von Bauangelegenheiten, mit denen sich der Rat zu befassen hat. Beispielsweise mit dem geplanten Neubau eines Einfamilienhauses in der Anne-Frank-Straße, dem Antrag zum Teilausbau einer Scheune zu Wohnzwecken in der Mühlstraße oder der Errichtung einer Dachgaube in der Schwabenstraße. Letztlich geht es noch um die Aufstockung eines Wohnhauses in der Hauptstraße.

Die Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung, Bekanntgaben des Bürgermeisters und Anfragen der Gemeinderäte – die Bürger kommen zu Beginn der Sitzung zu Wort – schließen den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.01.2021