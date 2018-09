Rat fühlt sich vom Land im Stich gelassen

Altlußheim.Wegen der Sanierung der Salierbrücke hatte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) empfohlen, die anstehende Neuausschreibung für das Linienbündel Schwetzingen-Hockenheim um 18 Monate zu verschieben. Für die Übergangszeit soll dennoch bereits eine Fahrplanoptimierung vorgenommen werden. Der Gemeinderat stimmte den Kosten für diese Optimierung sowie der Verlängerung des Linienbündels und dem Fahrplankonzept für den Baustellenverkehr zu. Konkrete Zahlen wurden wegen des bereits laufenden Ausschreibungsverfahrens nur im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung behandelt.

Eigentlich hätte das Linienbündel zum 14. Juni 2020 nach zehnjähriger Laufzeit neu ausgeschrieben und vergeben werden müssen. Die Sanierung der Salierbrücke, die ab Baubeginn im Januar 2019 26 Monate dauern soll, greift jedoch massiv in den Verkehr der Linie 717 ein. Bei der Vergabe an einen neuen Betreiber würden dadurch doppelte Mehrkosten entstehen, so die Argumentation der VRN. Dazu käme ab Ende des Jahres 2019 weiterer Baustellenverkehr in Schwetzingen und 2020 in Eppelheim, der weitere Linien belaste. Die VRN schlug deshalb vor, den Konzessionsvertrag mit der Busverkehr-Rhein-Neckar (BRN) bis zum Winterfahrplanwechsel zum 12. Dezember 2021 zu verlängern.

Seit 2012 waren die Fahrpläne nicht an veränderte Gegebenheiten angepasst worden. Die seien einerseits mehr Autos auf den Straßen, andererseits auch verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Tempo-30-Zonen und neue Vorfahrtsregelungen. Die dadurch entstehenden Verspätungen könne der VRN bereits ab Dezember mit einer Aktualisierung des Fahrplanes und dem Einsatz weiterer Fahrzeuge entgegenwirken.

Kleinbusse auf Sonderspur

Für Schüler der Speyerer Schulen, die mit den Bussen der Linie 717 in die Stadt fahren, will die VRN eine Kombilösung anbieten. Die Linienbusse fahren zunächst an die Raststätte Luxhof. Schulen im Süden der Stadt können mit Kleinbussen erreicht werden, die über die Sonderfahrspur für Rettungsdienste und ÖPNV zwischen Raststätte und Domplatz pendeln. Den nördlichen Teil der Stadt fährt der Linienbus über die A 61 an. Koordinatoren sollen die Kinder zum richtigen Bus schicken.

Kay Schweikert wandte sich in der Fragerunde an die anwesenden Vertreterinnen von VRN und Rhein-Neckar-Kreis (RNK). Er verwies auf die Informationsveranstaltung zum Linienbündel in Schwetzingen (wir berichteten). Dort habe er keine befriedigende Antwort auf seine Frage nach dem Schnellbus bekommen, der vor allem in Richtung Mannheim „nicht gerade arbeitnehmerfreundlich sei“. Sabine Eichhorn (VRN) verwies darauf, das bei der für die Übergangszeit anstehenden Fahrplanänderung Verspätungen und Ausfälle verringert werden sollen. Sabine Schmitt (RNK) erklärte, bei der Neuausschreibung könnten alle beteiligten Kommunen Wünsche und Anregungen einbringen. Heike Roll (Grüne) äußerte Sicherheitsbedenken bei der Fahrt über die Autobahn und erkundigte sich nach der Verbindlichkeit, einer der beiden Routen zugeteilt zu werden. Sabine Eichhorn erklärte, dass die Busse nur bestiegen werden dürften, bis alle Sitzplätze belegt sind. Grundsätzlich sprächen die Koordinatoren lediglich Empfehlungen aus – „diese sind aber auf einen möglichst kurzen Fußweg zur Schule ausgelegt.“ Eine Möglichkeit für Eltern, ihre Kinder an die Raststätte zu fahren bestehe nicht.

Dass der Schulweg nach Speyer sichergestellt werden soll, stieß bei allen Fraktionen im Gemeinderat auf Zuspruch. Deutliche Kritik gab es allerdings an der Finanzierung der Lösung.

Christoph Beil (SPD) bemerkte: „Das Land Baden-Württemberg lässt die Gemeinde Altlußheim mit den Kosten für den Shuttle-Verkehr und die Linienbusfahrten über die Autobahn finanziell im Regen stehen.“ Obwohl die Kosten als Folge der Sanierung der Rheinbrücke anfallen, habe das Regierungspräsidium die Übernahme der Kosten abgelehnt. „Wir finden es nicht fair, dass wir für ein Verfahren, an dem wir keine Schuld tragen, finanziell in Haftung genommen werden.“ Beil regte an, sich damit an die Landtagsabgeordneten zu wenden.

Hoffnung in Abgeordnete

Die Freien Wähler freuten sich über die Lösung für den Schülerverkehr regte jedoch ebenfalls an, in der Frage der Finanzierung nachzuhaken. „Etwas Besseres als diese Lösung kann es nicht geben. Außer vielleicht die Fähre, aber die wurde ja abgelehnt“, so Werner Köhler.

Kay Schweikert (CDU) bemerkte: „Ich war ein wenig erschrocken, dass das Land nichts bezahlt. Ok, den Shuttle-Service wollen wir ja extra dazu – aber sie zahlen ja nicht mal die Kosten für die Fahrten über die A 61.“ Auch die CDU regte an, die Abgeordneten für das Thema zu sensibilisieren.

Heike Roll (Grüne) griff das Thema Schnellbus noch einmal auf und drückte ihr Unverständnis dafür aus, warum dessen Fahrplanung nicht gleich mitverbessert werde: „Aber gut, wir hoffen auf die Neuvergabe.“

Insgesamt sind am Linienbündel Schwetzingen-Hockenheim und dessen Finanzierung zwölf Städte und Gemeinden beteiligt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018