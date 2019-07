Rat nimmt Arbeit auf

Altlußheim.Zu seiner konstituierenden Sitzung kommt der Gemeinderat am Dienstag, 23. Juli, 19.30 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses zusammen. An erster Stelle steht dabei die Verpflichtung der am 26. Mai gewählten Gemeinderäte durch Bürgermeister Uwe Grempels.

Nach der Verpflichtung nehmen die Fraktionen ihre Arbeit auf und stellen ihre Sprecher vor. Anschließend werden die Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt, bevor es an die Besetzung der beratenden Ausschüsse geht.

Bestimmt werden muss ferner, welche Räte die Gemeinde in anderen Gremien vertreten, so in der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Bruchniederung“, in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Wasserversorgung Südkreis Mannheim“ und im gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft mit Hockenheim, Reilingen und Neulußheim. Und letztlich gilt es die Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der VHS Hockenheim zu bestimmen.

Bauanträge werden behandelt

Auf der Tagesordnung stehen ferner ein Antrag der Firma Palatin GeoCon auf Verlängerung der Erlaubnis „Neulußheim“ zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen, eine Ausnahme von der Veränderungssperre im Bebauungsplan „Altreut 3“, sowie eine Bauvoranfrage zum Bau von zwei Wohnhäusern in der Hockenheimer Straße.

Bekanntgaben und Anfragen beenden den öffentlichen Teil der Sitzung, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. aw

