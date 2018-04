Razzia mit Lachgarantie

Anzeige

Am Samstag traten die Luxe-Dopser zum Wettstreit in Stutensee- Blankenloch zum Gauditunier der Piraten an und eroberten sich souverän im Wettbewerb mit zehn weiteren Männerballetts den zweiten Platz. Geschlagen geben mussten sie sich nur der „Guten Laune Mallorca Gruppe“ der GTA aus Ettlingen/Weiher, die ebenfalls eine super Leistung abrufen konnte und den Saal in Urlaubsstimmung versetzte. hb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.04.2018