Rede zum Haushalt

Altlußheim.Wenn der Rat am Dienstag, 15. Dezember, zu seiner letzten Sitzung des Jahres zusammenkommt, dann steht die Einbringung des Haushalts durch Bürgermeister Uwe Grempels im Mittelpunkt der Tagesordnung. In der ersten Sitzung des neuen Jahres haben dann die Fraktionen das Wort, bevor der Haushaltsplan für das Jahr 2021 verabschiedet wird.

Neben den kommunalen Finanzen stehen Bauangelegenheiten im Mittelpunkt der Sitzung. Unter anderem geht es dabei um den Umbau eines Obergeschosses in der Friedrichstraße, den Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Kirschenstraße, einen Bauantrag zur Nutzungsänderung einer Scheune in der Peterstraße – hier soll ein Scheunenladen Einzug halten – und um die Errichtung eines Außen-Personenaufzugs in der Hauptstraße.

Ferner wird sich der Rat mit einem Antrag befassen, der den Außenbereich betrifft. Ein Landwirt will im Überschwemmungsgebiet einen Fahrsilo mit Überdachung errichten. Was bei einem privilegierten Betrieb in Ausnahmefällen erlaubt werden kann. Dies sieht die Verwaltung bei dem Antrag als gegeben an und empfiehlt die Billigung.

Debattieren wird der Rat über einen Vorschlag der Verwaltung, sich an der Bündelausschreibung Gas für die Jahre 2022 bis 2024 zu beteiligen. Mit der gemeinsamen Aktion sollen bekömmlichere Preise erzielt werden. Obendrein will die Verwaltung einen Bezug von zehn Prozent Bio-Erdgas festschreiben lassen.

Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen schließen den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. aw

