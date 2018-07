Anzeige

Dann ging es – ohne Drängeln – in den Bus und die Kinder suchten sich einen Platz. Nun ging es um die Orientierung im Bus. Ordentlich hinsetzen, was ist bei Stehplätzen zu beachten und wozu sind die roten Knöpfe an den Haltestangen. Gleich schnellten ein paar Arme hoch, die Kinder wussten schon recht gut Bescheid und so entwickelte sich zwischen dem Busfahrer und seinen jungen Fahrgästen eher ein Zwiegespräch, das beiden Seiten sichtlich Spaß machte.

Die Kinder hatten Fragen zum Handygebrauch im Bus und ob es Wlan gebe. Ekkehart Spindler erläuterte den Handygebrauch. „Es ist völlig ok, wenn ihr zu Hause anruft und Bescheid gebt, ihr kommt etwas später. Auch WhatsApp schreiben ist kein Problem. Aber wenn Leute im Bus laut telefonieren und alle an diesem Gespräch teilhaben müssen, ist das nicht so toll. Außerdem lenkt es den Fahrer ab.“ Das verstanden die Kinder.

25-mal die Erde umkreist

Aufmerksam hörten sie seinen Ausführungen zu sozialem Verhalten und die Hinweise auf Sauberkeit, Essen und Trinken im Bus zu. Interessant waren die technischen Daten. Zum Beispiel hörten die Schüler staunend, dass so ein Linienbus 220 000 Euro kostet und dass der, in dem sie drin saßen schon so viele Kilometer gefahren ist, dass er 25-mal die Erde umkreist hätte. Auch Unfälle wurden besprochen. Wie verhält man sich im Notfall? Die Kinder hatten viele Fragen und Ideen.

Zum Abschluss ging es um das sichere Überqueren der Fahrbahn an der Haltestelle und am Ende waren alle sicher: „Wir packen den Schulweg mit dem Bus ohne Probleme.“

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.07.2018