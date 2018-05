Anzeige

Alt-/Neulußheim.Die evangelischen Kirchengemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Horan feiern am morgigen Feiertag Christi Himmelfahrt um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst auf dem Platz zwischen Kirche und Gemeindehaus in Neulußheim, den die Posaunenchöre Reilingen und Altlußheim musikalisch gestalten. Den Gottesdienst hält Pfarrer Matthias Zaiss aus Altlußheim.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zum Beisammensein bei Essen und Trinken im Freien eingeladen. In diesem Jahr ist die Gemeinde Altlußheim für die Bewirtung zuständig. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt und das Zusammensein wird ins Gemeindehaus verlegt. zg