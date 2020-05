Renovierung schreitet voran

Altlußheim.Gemütlich oder heimelig ist es nicht mehr in der evangelischen Kirche. In der vergangenen Woche wurden die Bänke entfernt und der Parkettboden darunter herausgenommen. Jetzt ist richtig Baustelle im Gotteshaus. Unter den Bänken wird Fußbodenheizung verlegt, darauf kommt später Buntsandstein, so wie im Mittelgang und im Altarraum.

Die vorhandene Hypokauste, die Warmluftheizung, die im Altarraum schon liegt, wird modernisiert und ergänzt und somit ein Heizkonzept für die ganze Kirche konstruiert. Die Kanzel und die obere Stufe des Altarraumes werden entfernt. Nachdem die Orgel fachkundig verpackt worden war, stellte sich als Nächstes die Frage: Wohin mit den Bänken? Da hatten Architekt Volkmar Blaschke und Organist Klaus Wörner schnell eine gute Idee. Dank Kontakten zur Firma WAM in Altlußheim stellte sich heraus, dass dort eine leere Lagerhalle vorhanden war. Nach kurzer Erörterung des Lagerproblems und einem Gespräch mit Pfarrer Matthias Zaiss, war man sich schnell mit der Geschäftsleitung einig, dass die Kirchenbänke dort ausreichend Platz finden und sogar vor Ort aufgearbeitet werden können.

Die Bänke sollen abgebeizt werden. Damit entsteht ein heller und ansprechender Holzton, welcher zum künftigen Farb- und Lichtkonzept der Kirche gut passen wird. Pfarrer Zaiss freut sich sehr über die Unterstützung und ist dankbar für das Engagement der Firma.

Über Hygiene beraten

Letzten Sonntag wurde der elfte Onlinegottesdienst auf Youtube hochgeladen. Seit drei Wochen werden die Gottesdienste online aus der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk in Altlußheim gesendet. Bis Pfingsten soll das auf jeden Fall so bleiben. In seiner nächsten Sitzung wird der Kirchengemeinderat über das Hygieneschutzgesetz und seine Umsetzung im Gottesdienst beraten. Angedacht ist, dass Youtube-Gottesdienste und Präsenszgottesdienst in einem bestimmten Turnus angeboten werden.

Das kleine Team um Pfarrer Zaiss mit Bernhard Brandenburger hinter der Kamera und Anton Wietstock, der sich für Ton und Internettechnik verantwortlich zeichnet, ist inzwischen großartig eingespielt. Ab und an war Gemeindediakon Jascha Richter mit dabei und Organist Klaus Wörner sorgte für die musikalische Umrahmung. In einem der letzten Gottesdienste half Georg Oberst am Klavier aus, was auch ganz prima funktionierte.

Wöchentlich gibt’s einen Brief

Alle, die keinen Zugang zum Internet besitzen, bekommen wöchentlich den Wochenbrief, wie den gesamten Ablauf des Gottesdienstes mit Texten und Liedern in den Briefkasten geworfen. Es ist ein kleines Stück Normalität in dieser Zeit, wo viel Unsicherheit herrscht.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 29.05.2020