Altlußheim.Im Juli ging ein Aufschrei durch die sozialen Medien. Eine große Lebensmittelkette bot Hähnchenschenkel für fünfzehn Cent je 100 Gramm als WM-Knüllerangebot an. Jedoch erntete die Kette mit diesem Angebot jede Menge Kritik. Dies zeigt, dass die Verbraucher sich nach und nach mehr Gedanken machen, wie das Essen entsteht, das auf den Teller kommt. Und welche Qualität aus solch einer industriellen Massenfertigung resultiert. Geflügel wird Antibiotika verabreicht, in wenigen Wochen Lebenszeit wird es gemästet und sieht in der Regel nicht einmal Tageslicht. Hier kann weder von Tierwohl noch von einer guten Fleischqualität die Rede sein.

Qualität ist der Unterschied

Martin Rubner hat seinen Betrieb Baden-BBQ nun Bio zertifiziert. Der Spezialist für Grill- und Eventcatering in Altlußheim möchte sich damit qualitativ vom Fast Food und der Massenproduktion abheben und seine Liebe und Respekt zu Lebensmitteln auch seinen Kunden vermitteln. Dies hat bei Baden-BBQ schon Tradition, denn seit zehn Jahren ist er bereits Mitglied des Slow Food Vereins, der sich für eine nachhaltige Herstellung, bewussteren Genuss und Konsum und bessere Essensqualität einsetzt.

Slow Food aus Überzeugung

„Mein Pulled Pork benötigt drei Tage Vorbereitung, alleine 27 Stunden wird es im Smoker bei 94 Grad zubereitet“, erklärt Martin Rubner. Für ihn und seine Kunden ist das Ergebnis jede einzelne Stunde wert. Die BIO-Zertifizierung bedeutet für die Kunden einen zuverlässigen Maßstab, der nicht nur für Baden-BBQ, sondern auch für alle Zulieferer gilt.