Rheinblick mit fünf Sternen

Altlußheim.Seit Anfang des Jahres sind in der Gemeinde 200 Hühner in ein 5-Sterne-Hotel, ein sogenanntes „Hühnermobil“, eingezogen und genießen den Luxus, nun selbst entscheiden zu können, ob sie drinnen oder draußen sein und an welcher Stelle auf der großen Wiese sie gerne picken möchten. Zum Eierlegen wuseln sie immer brav an die dafür vorgesehenen Stellen im „Hotel“. Nach Fipronil- und Salmonellenskandal in Geflügel-Großbetrieben, sind die Kunden glücklich über ein leckeres, gesundes Ei aus dem Schmidtschen „Hühnermobil“ und schätzen diese Art der Hühnerhaltung sehr.

Im schnuckeligen Hofladen, der seit zwei Jahren in einem kleinen Fachwerkhaus in der Rheinhäuser Straße seinen Platz gefunden hat, gehen diese besonderen, täglich frischen Eier oft schneller über die Theke als die Hühner sie legen können. Hier gibt es neben den Eiern auch Obst und Gemüse aus eigenem Anbau und Verschiedenes aus der Region. Die hofeigene Erdbeer- und Himbeerplantage sorgt momentan für besonders leckere Früchte. Für Feinschmecker werden hieraus hausgemachte Fruchtaufstriche gezaubert. Neben Apfelchips & Dinkelherzen gibt es ein selbst kreiertes Müsli, das schon weit über die Grenzen Altlußheims bekannt ist.

Überhaupt wird im Hofladen viel Wert auf Qualität und Kundennähe gelegt. Gerade weil immer mehr Menschen auf eine gesunde Ernährung achten, lockt dieser immer mehr Kunden aus nah und fern. Über die Beerenzeit bietet der Hofladen nach Vorankündigung freitagnachmittags die Möglichkeit, gemütlich bei hausgemachten Leckereien rund um die Erdbeere draußen zu sitzen.