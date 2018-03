Anzeige

Altlussheim.Ein 79-jähriger Autofahrer war am gestrigen Donnerstag, kurz vor 10 Uhr, auf der Mühlstraße in Richtung Friedrichstraße unterwegs, als er an der Kreuzung Haupt-/Mühl-/Friedrichstraße die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Rollerfahrers missachtete, der auf der Hauptstraße in Richtung Rheinhäuser Straße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, worauf der 57-Jährige zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Nach seiner notärztlichen Behandlung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Das Auto des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 2 000 Euro. pol