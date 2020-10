Rund um Vorsorge und Versicherung

Altlussheim.Es kommt schon hin und wieder vor, dass es in Firmen einen Generationenwechsel gibt. Sehr erfreulich, wenn dieser harmonisch und zukunftsweisend gestaltet werden kann. Gelungen ist das der Allianz-Agentur Dieter Rüttinger, die seit dem 1. Oktober unter „Rüttinger & Kaul GbR Fachagentur Firmen & Vermögen“ firmiert.

Seit 27 Jahren ist Allianz Rüttinger eine feste Größe im Ort und der Umgebung. Dieter Rüttinger hat 1993 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und 1998 ist das Versicherungsbüro in das Haus im Eugen-Roth-Weg gezogen. Inzwischen kümmern sich insgesamt fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um das Wohl der Finanz- und Versicherungskunden. 2002 trat Florian Rüttinger in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters. Erst arbeitete er allgemein im Büro mit und seit 2009 als Versicherungsfachmann mit IHK-Zertifikat.

Bei einem Vortrag über Finanzierungen haben sich Dieter Rüttinger und Timo Kaul kennengelernt. Schon seit einiger Zeit spielte man in der Agentur mit dem Gedanken, das Angebot um den Bereich Kapitalanlagen und Finanzierungen auszubauen. Mit Timo Kaul, Bankkaufmann und Bankfachwirt, war hier schnell ein kompetenter Partner gefunden worden. Timo Kaul seinerseits war begeistert von dem Gedanken, sesshaft zu werden und von einem festen Standort aus zu arbeiten. Da Einvernehmen auf beiden Seiten herrschte, war das natürlich eine „Win-win-Situation“.

Dieter Rüttinger zieht sich nicht ganz aus dem Tagesgeschäft zurück, seine Stamm- und Firmenkunden möchte er gerne noch betreuen, aber mit reduzierter Arbeitszeit. Er sieht es als zukunftsweisend, Sohn Florian Rüttinger und seinem Partner das Ruder zu überlassen. Die beiden haben die Agentur in ein Kompetenzcenter für Versicherungen, Vorsorge und Finanzierung weiterentwickelt und sind entsprechend zertifiziert.

Natürlich finden die Kunden weiterhin die Sparten Privatschutz- und Personenversicherung. Dazu kommen Angebote zur Altersvorsorge und die Themen rund um Geld- und Sparanlage sowie Baufinanzierung und Firmenkonzepte in Sachen Sach-, Haft- und Rechtsschutz. Alles rund um Finanzierung liegt in den erfahrenen Händen von Timo Kaul, während Florian Rüttinger sich schwerpunktmäßig um die Belange der Privat- und Geschäftskunden kümmern wird.

Unabdingbar ist es, die Digitalisierung und Social Media auszubauen, aber es ist den beiden ebenso wichtig, den engen Kontakt zum Kunden auf keinen Fall zu verlieren. „Wir sind nach wie vor persönlich am Telefon für unsere Kunden da und auch die persönliche Beratung hat oberste Priorität“.

Wer also Fragen rund um Versicherung und Geldanlagen oder Vorsorge hat, der ist genau richtig bei der dynamischen Allianz Rüttinger & Kaul GbR. mb

Info: Infos unter www.ruettinger-kaul-allianz.de; Facebook: www.allianz-rk.de/facebook

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.10.2020