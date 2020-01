Sachspenden werden gesammelt

Altlußheim.Der Verein „Konvoi der Hoffnung“ bittet in einer Mitteilung um gebrauchsfähige Sachspenden, die an Bedürftige weiterverteilt werden. Hierfür findet am Samstag, 1. Februar, eine Sammlung von 8 bis 12 Uhr im Weiherweg 22, Oberhausen, statt.

„Wir sammeln alles, was gut und brauchbar ist, von Werkzeug über Küchenausstattung bis Kinderwagen und Fahrräder, Kinder- und Jugendkleidung, Bettwäsche, Schuhe, für Erwachsene Jeans und Jacken“, so der Verein. Außerdem bittet er um Geldspenden für Hilfsprojekte in Afrika und Behindertenhilfe in Entwicklungsländern. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 16.01.2020