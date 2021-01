Sammlungen sind geplant

Altlußheim.In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, wie wichtig Papiersammlungen in der Gemeinde sind und wie sehr diese ehrenamtliche Arbeit von allen geschätzt und genutzt wird. Die Papiersammlung ist eine freiwillige und kraftzehrende Leistung der Vereinsmitglieder, um die Finanzierung des Vereins zu sichern.

Die für Januar angekündigte Papiersammlung durfte wegen des Corona-Lockdowns nicht stattfinden. Dies wurde auch mehrmals über die Tageszeitung bekannt gemacht. Trotzdem wurden wieder Kartons mit Altpapier auf dem Messplatz abgestellt, um deren Entsorgung sich Vorstand und Gemeinde kümmern mussten. Der Bauhof der Gemeinde wurde neben seiner eigentlichen Tätigkeit mit der Entsorgung beauftragt. Aber dies darf und kann in Zukunft keine Lösung sein.

Es ist dem AGV Frohsinn nun gelungen, mit der AVR einen außerplanmäßigen Sammeltermin zu vereinbaren. Der nächste Sammeltermin ist für Samstag, 6. Februar, von 9 bis 12 Uhr vorgesehen. Sollte aber der Lockdown bis in den Februar verlängert werden, kann auch dieser Termin nicht stattfinden. Weshalb der Verein bittet, genau auf die Veröffentlichungen in der Zeitung zuachten. Die Corona-Verordnung verbietet unter anderem eine Papiersammlung in einer solchen Situation.

Drei Container stehen bereit

Am Samstag, 6. Februar, werden auf dem Messplatz drei Container bereitstehen. Die Sammlung wird unter den geforderten und bisher gut und erfolgreich durchgeführten Hygienebedingungen stattfinden. Es wird wieder Einbahnverkehr sein und die Fahrer bleiben in ihren Fahrzeugen sitzen. Es stehen Mitglieder des AGV bereit, um das mitgebrachte Papier dem Kofferraum zu entnehmen. Mund-Nase-Maske ist dabei zwingend vorgeschrieben.

Plastikfolien und Styropor gehören in die grüne Tonne, die im 14-tägigen Rhythmus geleert wird und hat bei der Papiersammlung nichts zu suchen. mh

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.01.2021