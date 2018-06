Anzeige

Altlußheim.Der Verein der Landfrauen lud zum Vortrag mit Ingrid Oswald zum Thema „Senf – von der Herkunft über den Anbau bis zum Verzehr“ ein. Nahezu 40 Vereinsmitglieder folgten der Einladung ins Restaurant „Zum Vogelpark“.

Ingrid Oswald erklärte, dass die Senfpflanze ein Kreuzblütler ist und schon 5000 vor Christus in China angebaut wurde. Über Asien, Ägypten bis zu den Römern wurde die Pflanze verbreitet. Damals verwendete man den Senf zum Marinieren von Fleisch. Heute genießt man ihn überwiegend zu Käse, Fisch und Fleisch.

Importe aus aus aller Welt

Jährlich werden 150 000 Tonnen weißer und gelber Senf aus Nepal importiert. Der braune wird ausschließlich in Kanada angebaut, der sehr seltene schwarze Senf überwiegend im asiatischen Raum. Feigensenf hat seinen Ursprung in der Schweiz. Sehr beliebt sei der Fruchtsenf aus dem Tessin und Norditalien. „Mostarda die Frutta“ (würzig, scharfe Konfitüre) nennen sie ihn. Die Ur-Altlußheimerin Ingrid Oswald geborene Eisinger betreibt seit 2007 in ihrem Heimatort eine kleine Manufaktur. Die Idee entstand, so erzählte sie, bei einem Italienurlaub, als ihr dort der Senf nicht sonderlich schmeckte.