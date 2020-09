Schatzkiste beim Bürgerhaus

Altlußheim.Rätselhafte Nachrichten entschlüsseln und lösen – beim Ferienprogramm halfen die Kinder Esther Kramer von der Gemeindebücherei beim Lösen dieses Rätsels. Kreativität war gefragt, bei den geheimen Botschaften, die in den alten Büchern versteckt waren.

Mit eifriger Kombinationsgabe kamen die Kinder dem Geheimnis eines von Piraten vor langer Zeit in Altlußheim vergrabenen Schatzes auf die Spur. Zunächst mussten mehrere Hinweise rund um die Gemeinde gesammelt werden. Zusammen mit Betreuer Yann startete die Suche auf der Festwiese, führte an der Hochwassermarkierung vorbei über den Sommerdamm zum alten Fürstengrab. Weiter ging es zum Friedhof, der in vergangener Zeit, aufgrund seiner erhöhten Lage, als Hochwasserschutz für die Siedler diente. Einen weiteren Hinweis lieferte der Namensgeber der Albert-Schweitzer-Schule, um letztlich die kostbare Schatzkiste neben dem Bürgerhaus zu bergen. zg

