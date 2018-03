Schenken ist eine Kunst

Anzeige

Altlußheim.Mit 75 Anmeldungen war das Frauenfrühstück des Ortsvereins der Landfrauen schon im Voraus restlos ausgebucht. Und tatsächlich war der Bürgersaal am Samstagvormittag voll besetzt. Die Landfrauen hatten den Saal mit stimmungsvoller und frühlingshafter Dekoration, einem grandiosen Buffet und einem interessanten Vortrag zu einem richtigen Wohlfühlort gemacht.

Vorsitzende Waltraud Uhrig bedankte sich für das große Interesse vonseiten der Altlußheimer Frauen und bei ihren Vorstand-Damen und Helferinnen für die Vorbereitungsarbeit. „Schon seit zwei Stunden kochen die Damen in der Küche Kaffee“, sagte sie. „Nun gehört dieser Vormittag uns alleine. Lassen wir uns verwöhnen und genießen wir die Zeit, in der wir schlemmen und uns austauschen können.“ Timo Gund verwöhnte die Damen dann zunächst musikalisch und präsentierte sein Können am Flügel. Eine tolle Einstimmung auf das nachfolgende Frühstück.

Zum Genießen war allerhand geboten, denn am Buffet war für jeden etwas dabei: Von den Pfannkuchen-Röllchen, dem Lachs, den Käse-Spießen und dem Wurstsalat konnten sich die Frauen bis hin zu kleinen Müsli-Bechern und Kuchen schlemmen. Zudem bereiteten die Landfrauen frisches Rührei zu, das sich die Gäste schmecken ließen. Auch wenn es während des Frühstücks etwas ruhiger zuging, nutzen die Frauen die Möglichkeit, sich rege auszutauschen. Das Frühstück bot wie immer eine Plattform, um sich zu treffen, sich zu unterhalten und zusammen zu sein.