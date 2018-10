Schlumpel geht in Flammen auf

Altlussheim.Unter Trommelschlägen wanderten die Kerweborscht ein letztes Mal in diesem Jahr auf den Messplatz um ihre Schlumpel „Abstinenzla“ zu Grabe zu tragen. Andächtig legten sie die Schlumpel in ihren Zinksarg und zückten die Taschentücher.

Kerweborscht Erwin Hess setzte zur Trauerrede an. Er sprach über die schönen Tage der Kerwe, die vielen Lieder, die gesungen wurden und wie gut die Kerweborscht überall aufgenommen worden waren. Viel Freude hatten sie den Menschen bereitet, nun sei die wichtigste Zeit im Leben eines Kerweborscht zu Ende. Was in diesem Jahr eine besonders erfreuliche und lange gewesen sei, hat die Gruppe doch ihr 20-jähriges Bestehen mit einer tollen Party gefeiert.

Und über das Ende der Kerwezeit weinte an diesem Tag auch der Himmel, der langersehnte Regen traf justament zum Ende der diesjährigen Kirchweih ein und zeigte damit deutlich auf, dass die Altlußheimer mit ihrem Kerwewochenende noch auf der sonnigen Seite des Lebens gelegen haben.

Lautes Wehklagen

Er hatte noch einiges zu erzählen, bevor sich die Fackeln in den Sarg senkten und unter lautem Wehklagen der Borscht die Kerwe in Flammen aufging. Nun heißt es sich mit Geduld zu wappnen, bis Abstinenzla in einem Jahr, wie Phoenix aus der Asche, zurückkehrt und die Lustbarkeiten auf ein Neues beginnen, der Zauber der Kerwe die Menschen gefangen nimmt. mb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018