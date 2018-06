Anzeige

Altlußheim.Mit auf der Tagesordnung der Ratssitzung standen am Mittwoch einige Bauvorhaben, bei denen das herausragendste der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans „Alte Gärtnerei“ war. Mit dem Plan wird die Bebauung der ehemaligen Gärtnerei südlich der Reilinger Straße geregelt, die sich nun in die Umgebung einfügt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass der Eigentümer das Gebiet an die öffentlichen Flächen, an das Ver- und Entsorgungssystem anschließt und die Verkehrsfläche an die Gemeinde übergibt, die sie der Öffentlichkeit widmet.

Dieter Hoffstätter (SPD) bezeichnet es als Erfolg, an dieser Stelle einen Wohnblock verhindert zu haben. Friedbert Blaschke (FW) lobte den Bebauungsplan, „er hat, was er braucht und was wir wollten“, und Ines Schweickert (CDU) bemühte das Bonmot „was lange währt“. Dies fand auch Dr. Holger O. Porath (Grüne), der es seiner Fraktion anhängte, jahrelang einen Bebauungsplan für das Gebiet gefordert zu haben. Nun sei ein Kompromiss gefunden, mit dem alle, Eigentümer und Anwohner, leben könnten.

Mit dem Satzungsbeschluss stimmte der Gemeinderat auch dem Erschließungsvertrag mit dem Bauträger zu, in dem die weitere Vorgehensweise geregelt wird. aw