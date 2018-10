Schnee verbindet

Wenn es schneit, muss derjenige, vor dessen Türe sich die Flocken niedergelassen haben, dieselben beseitigen – klar. Sand oder Splitt kommt auf den Weg, dass niemand ausrutscht – auch klar. Aber wussten Sie, dass Sie den ganzen Tag dafür sorgen müssen, dass der Weg sicher bleibt? So steht es nicht nur in der Altlußheimer Satzung, sondern in so ziemlich jeder. Pech für alle, die einer geregelten Arbeit nachgehen – möglicherweise auch noch weiter weg. Es bleibt mir beinahe nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass das ein Versuch ist, die Menschen in unserem Land wieder näher zueinander zu bringen. Da bittet man beispielsweise den netten Senior von nebenan, seinen Splitt über den Tag ein paar Meter weiter den Weg entlang zu verteilen. Zum Dank gibt’s eine Flasche Wein und ein leckeres Abendessen. Vielleicht ist das aber auch endlich die Gelegenheit, mit der hübschen Dame aus dem dritten Stock ins Gespräch zu kommen, die ihr Büro in der Wohnung hat? Weil es aber auf der Welt nicht nur Optimisten gibt, ist es möglicherweise auch klug, einen Hausmeister-Dienst zu eröffnen. Räumen und Streuen plus stündlichem Kontrollgang bis 20 Uhr. Dann endet nämlich die Pflicht. Und wenn die ganze Straße bedient werden will, gibt’s sogar noch einen Rabatt. Sicher, solche Vorgaben sollen in erster Linie Abschrecken und Geschädigte ihrem Recht zuführen. Aber am Ende profitieren wohl doch wieder die Anwälte am meisten davon.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.10.2018