Schönheit des Lebens zeigen

Altlussheim.Kunst und Musik gibt es am kommenden Samstag um 16 Uhr in der evangelischen Kirche zu sehen und hören. Der Künstler Michael Oswald stellt seine Werke erstmals in Altlußheim aus. Seit vier Jahren lebt Oswald in der Gemeinde am Rheinbogen in einer kleinen Wohnung in der Seniorenvilla. Nach einem schweren Schlaganfall kämpft sich der 50-Jährige seit Jahren mit ungeheurer Energie ins Leben zurück.

Lange Aufenthalte in den Rehakliniken Aachen und Füssen brachten ihn auf neue Wege, vermehrt auf künstlerische. Motorik und Sprache sind seine Handicaps, und er betont im Gespräch mit unserer Zeitung, wie wichtig es für ihn ist, ständig zu lernen. Und lernen musste er fast alles wieder von Anfang an. Täglich übt Michael Oswald mit Logopädin Kerstin Becker-Runde das Sprechen. Auch die englische Sprache will der ehemalige IT-Experte wieder flüssig lernen.

Malerei selbst erarbeitet

Dazu kommt eine umfassende Musiktherapie mit Cordula Reiner-Wormit. Zusammen mit ihr gestaltet er regelmäßig Weihnachtskonzerte. Harfe, Xylophon und Trommel sind seine Lieblingsinstrumente. Aus Büchern hat er sich das Malen nach und nach erarbeitet. Mit kräftigen Acrylfarben entstehen Bilder, die Landschaften, Tiere und Pflanzen abbilden. Inspiration bietet ihm der Blick auf seinen Balkon, den er mit grünem Daumen hegt und pflegt.