Schulbau in Afrika macht Fortschritte

Region.Mit dem Bau der Berufsschule in Bantougdo/Burkina Faso (Westafrika) geht es gut voran. Bis September 2020 werden vier Schulgebäude für den theoretischen und praktischen Unterricht in den gängigen Berufen in Afrika, wie zum Beispiel Automechaniker, Frisöre, Maurer, Schreiner oder Schweißer errichtet. Von den 210 000 Euro Investitionssumme beträgt der Eigenanteil des Konvois 49 000 Euro, der lokale Projektträger steuert 4000 Euro bei. Derzeit wird in Oberhausen ein großer Seecontainer mit Ausstattungsmaterial für diese Berufsschule sowie Bewässerungsmaterial für den Schullehrgarten beladen. zg

Info: Weitere Informationen unter www.konvoi-der-hoffnung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.02.2020