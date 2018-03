Anzeige

Denn es gab weiteren Flugverkehr. So startete ein anderes Sportflugzeug in Speyer in Richtung Rheinhausen, ging auf die Platzrunde und flog dann südöstlich davon. Und der DRF-Hubschrauber, der zuvor schon vier Platzrunden mit Starts und Landungen geübt hatte, wollte nun in umgekehrter Richtung anfliegen und landen, um auch das – sozusagen mit dem Wind – unter erschwerten Bedingungen zu üben.

Jeder konnte Funkverkehr hören

Der Mitarbeiter auf dem Tower, der natürlich davon ausgeht, dass alle, die sich hier rings um den Flugplatz befinden, den Funk anhaben und hören, informierte mit den Worten „Achten Sie auf Platzrundenverkehr“ und darüber, dass der besagte Hubschrauber den anderen Verkehr in der Luft stehend abwarte und erst dann zu seinem „Gegenmanöver“ ansetze, wenn die Sportflugzeuge durch sind. Als dann die Piper auf der Höhe von 1200 Fuß mit geschätzten 200 Stundenkilometern Richtung Unfallort flog, sagte deren Pilot noch, er sehe keinen Hubschrauber – bis es wenige Sekunden danach krachte und die beiden Flugmaschinen zusammenstießen. Mit all den verheerenden Folgen für die Insassen, die wohl schon beim Aufprall oder in den brennenden Überresten der Fluggeräte starben.

Ein erfahrener Pilot sagte unserer Zeitung, dass es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt, den rot-weiß lackierten, sehr auffälligen DRF-Hubschrauber nicht zu sehen: „Wenn dieser mit der durchsichtigen Scheibe nach vorne frontal zu einem steht. Das ist mir selbst schon einmal passiert“, meint er. Allerdings unter der Vorgabe, seinen Namen nicht in der Zeitung zu nennen. Sicher ist jedenfalls, der Sportflieger hätte den Hubschrauber sehen müssen.

Und die Hubschrauberpiloten? Vielleicht hätten sie ein Stück weiter entfernt von der Platzrunde warten sollen. Und es stellt sich die Frage, was mit dem Kollisionswarnsystem war, das angeblich jeder DRF-Hubschrauber besitzt. DRF-Pressesprecherin Petra Hentschel erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: „Alle unsere rund 50 Rettungshubschrauber haben grundsätzlich ein Kollisionswarnsystem an Bord, somit auch der bei Rheinhausen abgestürzte.“ Dabei gebe es verschiedene Modelle, die zur Warnung eingesetzt werden. Im verunglückten Helikopter sei ein sogenanntes SLAM-Gerät installiert gewesen, das anders als die Systeme der Linienflugzeuge bei Kollisionsgefahr nicht automatisch auf Autopilot schaltet und ausweicht. Vielmehr gebe es im Ernstfall einen Alarm im Cockpit, auf den die Piloten dann reagieren. „Voraussetzung für den Alarm ist aber, dass beide Luftfahrzeuge mit einem Kollisionswarnsystem ausgestattet sind“, meint sie. Unseren Informationen zufolge ist das nicht zwingend so, es genügt, wenn beim anderen Flugzeug der Transponder eingeschaltet ist, was bei einer Landung üblich ist.

Wenn sich eine Erkenntnis aus dem Unfall ziehen lässt, dann ist es die: Alle hätten vermutlich überlebt, wenn wie in den USA Kollisonswarnsysteme in allen Fluggeräten vorgeschrieben wären. Und: Es war ein irrer Zufall, dass Hubschrauber und Sportflugzeug exakt auf gleicher Höhe und an der gleichen Stelle waren und so zusammenprallten.

