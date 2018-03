Showgirls lassen die Puppen tanzen

Anzeige

Altlussheim.Die „Luxe“ hatten zum 4. Gauditurnier in die Rheinfrankenhalle eingeladen. Gaudi hin oder her. Die 21 gemeldeten Gruppen in den Kategorien „Ü15“, „Damenballett“ und „Männerballett“ hatten den Anspruch an sich selbst, Preise mit nach Hause zu nehmen. Die Veranstalter aus den Reihen des Altlußheimer Fasnachtskomitees „Die Luxe“ schickten selbst keine Tänzer ins Rennen. Sie hatten mit Organisation und Bewirtung der über 700 Gäste alle Hände voll zu tun. Allerdings holten sich die „Luxedopser“ am Abend zuvor in Mannheim den 1. Preis mit ihrem Schautanz.

Die Erstplatzierten Kategorie Ü 15: 1. Tanzsportgarde Plankstadt. 2. KV Floßbachschwalben. 3. Stadtgarde Ludwigshafen. Damenballett: 1. Kollergrotten Brühl. 2. TSV Neudorf. 3. KG „Die Wasserhinkle“ Altrip. Männerballett: 1. KV „Die Rhoischnooke“ Germersheim. 2. KG Lallehaag Mannheim-Feudenheim „Suleiman“. 3. KV Böhler Hängsching. mb

Es herrschte ausgelassene Partystimmung in der Halle. Jeder Verein hatte zahlreiche Schlachtenbummler mit dabei, die mit Tröten, Trommeln und letztlich mit ihrer Stimmgewalt für Unterstützung sorgten. Eine unglaubliche Vielfalt an Kostümen, Bühnendeko und teils akrobatischen Tanzeinlagen sorgte vier Stunden lang für beste Unterhaltung.

Sandra Fluhrer und Lucia Ziegler übernahmen die Moderation und die Jury war bestens vorbereitet. Verantwortlich waren Bernd und Hannelore Biedermann sowie Brigitte Träutlein von den „Käskuche“ aus Reilingen, Sonja Stadler von „Kuckuck Eberbach“ und Julia Samuel-Klemmt von den „Luxen“.