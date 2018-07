Anzeige

Altlussheim.Die beiden vierten Klassen der Albert-Schweitzer-Schule haben wie jedes Jahr kurz vor den Sommerferien noch den Bibliothekenführerschein absolviert. Zusammen mit ihren Klassenlehrern Sonja Reineck und Frank Reiß waren sie oft in der Bücherei und haben dabei sich mit den Regeln dort vertraut machen können.

Was genau kann man ausleihen und wie lange, wie behandelt man die geliehenen Medien und was kommt so gar nicht gut an in einer Bücherei. Da war es klar, dass die mehrseitigen Fragebögen kein Problem für die Schüler darstellten und die Jungs und Mädchen arbeiteten sich schnell und konzentriert durch die „Prüfung“.

Petra Schleich sammelte alles ein, und nach kurzer Zeit war klar: Alle haben bestanden. Der Bibliothekenführerschein bescheinigt nun den Schülern, dass sie nicht nur die Benimmregeln kennen, sondern sich auch gut in Bibliotheken zurechtfinden. Natürlich war noch genug Zeit, dass jeder ein Buch aussuchen konnte, und auch in den Ferien wird der Lesestoff nicht ausgehen. Während der Sommerferien hat die Bücherei jeden Donnerstag zu den bekannten Zeiten geöffnet. mb