Anzeige

Altlussheim.Leidenschaftliche Fußballer der Jahrgänge 2000 und 2001 haben in der kommenden Saison die Gelegenheit, beim Sportverein (SVA) in der A-Jugend einzusteigen. Wer Ehrgeiz, Motivation und Teamgeist mitbringt, hat gute Chancen, so der Verein.

Ein junges, dynamisches Trainerteam bietet individuelle Betreuung und Fußball in einem angenehmen und sozialen Umfeld, so der Verein. Obendrauf gibt’s auch Programme rund um den Fußball. Auf dem Sportplatz, Sportplatzweg 6, findet am Sonntag, 10. Juni, um 13.30 Uhr ein Sichtungstraining statt. Für Rückfragen stehen Veysel Beyaz, Telefon 0176/38 53 41 53, E-Mail v.beyaz@web.de und Marco Kirrmaier, Telefon 0151/64 96 49 36, E-Mail marco.kirrmaier@live.de, zur Verfügung. zg