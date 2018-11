Sie opfern ihre Pause für einen guten Zweck

Altlußheim.In einer schweren gelben Tüte überreicht Jule 200 Euro an Florian Münster von den Waldpiraten. Dabei handelt es sich nicht um einen Überfall – im Gegenteil. Das Camp der Waldpiraten in Heidelberg will krebskranken Kindern Mut machen und Selbstvertrauen schenken. Eine unterstützenswerte Sache, findet auch die Mini-SMV der Albert-Schweitzer-Schule. Deshalb hatten sich die Klassensprecher der dritten und vierten Klassen auch entschlossen, die Einnahmen ihres November-Pausenverkaufs an die Waldpiraten zu spenden.

Brezeln, Laugenstangen, Käsespieße: Beim Pausenverkauf blieben kaum kulinarische Wünsche offen. Auch die Preispolitik war konsequent, wie Lehrerin Evelyne Molitor berichtet: Alles kostete 50 Cent. Bei rund 170 Schülern kam da einiges zusammen – jeder wollte schließlich auch mithelfen. „Wir haben uns die Arbeit aufgeteilt“, erzählt Deana, „einige haben vorne verkauft, die anderen haben sich um die Kasse gekümmert.“ Jule fand das Verkaufen sogar besser als eine normale Pause. „Wir wollen, dass sich die Kinder im Camp fühlen können wie alle anderen Kinder auch“, erklärt Emily die Beweggründe ihrer Spende. Ein Laufrad für die jüngsten Gäste der Einrichtung gab’s obendrauf.

Eigene Entscheidungen treffen

Beim Camp der Waldpiraten geht es in erster Linie darum, „Urlaub von der Krankheit zu machen“, wie Florian Münster erklärt. Im Gegensatz zu einer Kur ist die Maxime bei den Waldpiraten Spaß. „Natürlich entsteht da auch ganz viel Positives nebenbei, aber erstmal geht’s um den Spaß“, sagt Münster. Warum das so ist, erklärt er auch: „Auf die Diagnose Krebs folgt in der Regel erstmal eine so genannte Intensivtherapie per Infusion. Die dauert rund neun Monate.

In dieser Zeit sind die Kinder komplett aus dem Leben gerissen; Entscheidungen treffen ab diesem Zeitpunkt andere für sie.“ Auf die Intensivtherapie folgt die etwas zweijährige Behandlung mit Tabletten. In dieser Phase können die Kinder das Camp der Waldpiraten besuchen. „Uns geht es darum, ihnen das Vertrauen in sich selbst wiederzugeben“, erklärt Florian Münster. Der Aufenthalt im Camp dient dazu, den jungen Patienten wieder Mut zu machen und sie zu lehren, dass sie auch für sich selbst Entscheidungen treffen können und sollen.

Auf 1,4 Hektar können jeweils 46 Kinder ein neuntägiges Camp erleben – und das zehn Mal im Jahr.

