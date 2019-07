Sonnige Lieder zwischen Pfälzerwald und Wingert

Alt-/Neulußheim.Die Sänger des Katholischen Kirchenchors Lussheim mögen es gerne bergig, wenn ein Ort fürs Probenwochenende gesucht wird. Schwarzwald und Taunus kannte man bereits. So wählte die Chorleitung für das jetzt vierte Probenwochenende die Jugendherberge im pfälzischen Bad Bergzabern aus, wo sich Wald und Weinberge treffen.

„Andere Chöre unserer Größe haben bereits dichtgemacht, wir brauchen solche Wochenenden, um unsere Qualität zu halten“, motivierte Chorleiter Arno Nützel die 14 Aktiven, die teilnehmen konnten. Aktuell besteht der Chor aus 18 Sängern. Vor der Sommerpause wird der Chor zwei weitere Gottesdienste begleiten. Es fügte sich also glücklich, dass ein Probenwochenende bereits eingeplant war. Mit Bewegungsübungen zum Aufeinanderhören begann der Aufenthalt. Mit geschlossenen Augen rückwärtsgehen und sich an den Stimmen der Mitsänger orientieren, verbessert Raum- und Klangempfinden.

Einen Schwerpunkt der Probenarbeit bildete das Liedgut für den Gottesdienst am Blausee, bei dem am Sonntag, 14. Juli, Dekanatsjugendseelsorger Tobias Streit verabschiedet wird. Das Singen auf einer großen Freifläche bei nicht sicher vorhersehbaren Wetterverhältnissen ist eine Herausforderung. Im Verlauf der Proben hat der Kirchenchor seine Markenzeichen gestärkt.

Variable Bandbreite und Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. „Fetzige Musik“ hat Kaplan Streit den Gottesdienstbesuchern angekündigt. Diese eignete sich der Kirchenchor in einer gemeinschaftlichen Energieleistung in zwei Tagen an, um sie passend zum Gottesdienst-Motto „Sommer, Sonne, See und Gott“ präsentieren zu können.

Mit Morgengymnastik und Meditation verhalfen Friedel Rupp und Helene Schillings zur Entspannung. In der Abendandacht, gestaltet von Friedel Rupp, dachte man auch an die Chormitglieder, denen es nicht möglich gewesen war, mitzureisen. Chorleiter Arno Nützel dankte in der Reflektionsrunde für intensive Probenarbeit und hob besonders die tatkräftige Unterstützung von Vorstand Erwin Lang und Friedel Rupp hervor. ph

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.07.2019