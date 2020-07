SPD: Spiegel dienen der Verkehrssicherheit

Altlußheim.Die Freien Wähler (FW) beantragten in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Beschaffung einer Konferenzanlage für öffentliche Sitzungen. Dies sei vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wichtig für die Durchführung der Sitzungen. Die Verwaltung hatte die Anschaffung einer solchen Anlage bereits im Herbst 2019 dem Gemeinderat vorgeschlagen. Dieser hatte die Anschaffung einer Konferenzanlage für etwa 15 000 Euro in seiner Sitzung vom November mehrheitlich abgelehnt.

Klaus Oettinger, FW-Fraktionsvorsitzender, erklärte, dass nach mehreren ausgefallenen Sitzungen und etlichen Beschlüssen, die im Umlaufverfahren zustande kamen, es umso wichtiger sei, die gewollte Transparenz der Sitzungen wiederherzustellen. „Verwaltung und Gemeinderat würden sich zurecht dem Vorwurf aussetzen, hinter verschlossenen Türen zu entscheiden, und keine Information verfügbar ist, warum eine Entscheidung so getroffen wurde, weil die Debatte unterblieben ist“, so Oettinger in der Begründung der Freien Wähler weiter. Er betonte auch, dass Hilfsmittel wie Webkonferenz und Streaming nur ein unvollkommener Ersatz für Sitzungen mit physischer Präsenz und darüber hinaus sehr anstrengend für alle Beteiligten seien.

Dr. Holger O. Porath (Grüne) beschrieb den Vorschlag – gerade durch die Corona-Pandemie – als gut. Durch eine Konferenzanlage gebe es mehrere Optionen, wie eine Aufnahme und das der Sitzungsleiter mehr Kontrolle darüber hätte, wer spricht und wie lang. Doch die Kosten erscheinen ihm zu hoch – gerade wegen finanzieller Einbrüche durch das Coronavirus. „Wenn wir eine preisgünstigere und qualitativ ähnliche Lösung finden würden, könnten wir da komplett mitgehen“, erklärte Dr. Porath. Kay Schweikert (CDU) betonte, dass der Gemeinderat auch ohne Konferenzanlage handlungsfähig sei. Er habe zudem große Befürchtungen, wenn er sich die aktuelle Technik ansehe, dann noch eine weitere einzubringen. Zudem sei fraglich, ob die Anlage genutzt werde und ob eine Verpflichtung bestehe, „oder bekommt man dann Redeverbot?“. Zusätzlich gebe es bestimmt die Möglichkeit, von einer Firma solch eine Anlage erstmal zu testen. Richard Schmitt (SPD) betonte, dass die vorhandenen Handmikrofone nicht professionell seien. Verschiedene Angebote würden Sinn machen und zudem wären diese Anlage eine Erleichterung, „denn lautes Sprechen ist auf Dauer auch anstrengend“.

Der Gemeinderat entschied sich einstimmig für eine Weiterverfolgung des Antrags. Die Räte wollen diverse Recherchen nach Konferenzanlagen anstellen.

Die Fraktion der Grünen stellte einen Antrag auf Förderung der Vereine aufgrund Corona-bedingter Einnahmeausfälle. Durch die Absage und den möglichen Ausfall von Gemeinde- und Vereinsfesten fehlen den Vereinen wichtige Einnahmequellen für die Vereinsarbeit. „Das jährlich stattfindende Altlußheimer Straßenfest sowie Weihnachtsmarkt und andere Vereinsfeste bietet für alle Beteiligten eine willkommene Einnahmequelle zur Unterstützung der Vereinsarbeit“, erläuterte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Dr. Holger O. Porath. So möge die Verwaltung doch einen individuellen, prozentualen finanziellen Ausgleich ausarbeiten. Die Auszahlung der Förderung sollte Anfang 2021 erfolgen und könnte im Haushalt 2021 mit verabschiedet werden – so der Vorschlag der Grünen. „Dies ist eine Wertschätzung für die Arbeit der Vereine“, sagte Klaus Oettinger (FW), der zweifelte, ob sich dies mit einem individuellen Ausgleich finanzieren lasse. So sollten Vereine wissen, dass sie in einer Krise nicht allein sind, so Kay Schweikert (CDU). Der Gemeinderat entschied sich einstimmig für eine Weiterverfolgung des Antrags.

Die Verkehrssicherheit hat die SPD-Fraktion im Blick. Richard Schmitt führte aus, dass bei diversen Straßeneinmündungen in der Gemeinde die Einsicht sehr stark eingeschränkt ist, weshalb das Anbringen von Verkehrsspiegeln sinnvoll wäre. Davon betroffen seien vor allem die Einmündungen Ziegelstraße/Hauptstraße, Kurpfalzstraße/Hauptstraße, Penny-Parkplatz/Badenwerkstraße und Blautannenstraße/Hauptstraße. Zudem seien gute Erfahrungen mit Verkehrsspiegeln bei den Einmündungen Hockenheimer- und Schillerstraße gemacht worden. Friedbert Blaschke (FW) warf ein, dass ein Spiegel auch an der Ecke Peterstraße/Rheinhäuser Straße Sinn machen würde. Ein Hotspot könnte an den Alten Rheinlust entstehen, so Dr. Holger O. Porath (Grüne). Kay Schweikert (CDU) betonte, dass auf die Spiegelgröße geachtet werden müsse, „da bitte nicht in den Beautybereich gehen“.

Der Gemeinderat entschied sich einstimmig für eine Weiterverfolgung des Antrags.

