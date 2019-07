Spendensammlung am Informationstag

Oberhausen.Der Verein „Konvoi der Hoffnung“ veranstaltet einen großen Sammel- und Informationstag am Samstag, 20. Juli, von 8 bis 12 Uhr in Oberhausen, Weiherweg 22. Der Verein bittet um gute, gebrauchsfähige Sachspenden, die direkt an Bedürftige verteilt werden. Damit bewahrt er wertvolle Wirtschaftsgüter vor der Verschrottung und führt sie dem Recycling zu.

Gesammelt werden Fahrräder, Werkzeuge, Gartengeräte, Kinderwagen, Küchengeräte, Waschmaschinen, Kühl-/Gefrierschränke (nicht älter als zehn Jahre), massive Kleinmöbel (bis ein Meter Seitenlänge), Einzel- und Kinderbetten, Kleiderschränke, Tischnähmaschinen, Nähsachen, Stoffe, Schreib- und Schulsachen, Instrumente, Plüschtiere, Toilettenartikel, Windeln, Brillen, Hörgeräte, kleine Holz- und Kohle-Öfen.

Gebraucht werden gereinigte Kinder- und Jugendkleidung, Bettwäsche, Schuhe, für Erwachsene Jeans und Jacken. Geldspenden zur Deckung der Frachtkosten und für Aktionen zur Selbsthilfe in Afrika sind willkommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.07.2019