Spiegel soll für mehr Sicherheit sorgen

Altlußheim.Auch in „Corona-Zeiten“ wenden sich Bürger an die SPD-Gemeinderäte, um aktuelle Probleme in der Gemeinde anzusprechen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Die oftmalige Sichtbehinderung bei der Einfahrt aus der Kurpfalzstraße in die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte sei so ein Problemfall. Häufig stünden größere Fahrzeuge nahe der Straßeneinmündung und machten die Einfahrt in die Hauptstraße zu einem „potenziellen Risikovorgang“. Selbst bei umsichtigem Fahren bleibe ein Unfallrisiko, weil gleichzeitig noch das hohe Verkehrsaufkommen aus Richtung Neulußheim zu beachten sei.

Die SPD-Gemeinderäte Dieter Hoffstätter, Charlotte Jung-Cron und Richard Schmitt sehen hier dringenden Handlungsbedarf. Sie haben deshalb in den Gemeinderat einen Antrag eingebracht, der einen Verkehrsspiegel vorsieht. Dieser soll den aus der Ortsmitte kommenden Verkehr anzeigen, damit die Einfahrt in die Hauptstraße überschaubarer und sicherer wird.

Auch bei der Einfahrt aus der Ziegelstraße in die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte gebe es öfter Sichtbehinderungen, auch dort sei ein Verkehrsspiegel nötig.

Weiterer Handlungsbedarf

Die bereits bestehenden Verkehrsspiegel an der Hauptstraße an den Einmündungen Hockenheimerstraße und Schillerstraße hätten sich bewährt. „Der bestmögliche Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Unfällen ist, immer wieder zu aktualisieren und zu erweitern, deshalb unser Vorschlag nach zwei weiteren Verkehrsspiegeln in der Hauptstraße“, so die SPD-Gemeinderäte Hoffstätter, Jung-Cron und Schmitt.

Einen dritten Verkehrsspiegel fordert die SPD-Fraktion bei der Einmündung aus dem Penny-Markt in die Badenwerk-Straße in Richtung Ampelanlage. Dort stünden häufig Anhänger mit Planen auf den Parkstreifen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.06.2020