Spiel, Spaß und ein Film

Altlußheim.Die Sternsingerkinder aus Neu- und Altlußheim trafen sich an der katholischen Kirche um gemeinsam zur großes Dankfeier nach Schwetzingen zu fahren. Alle großen und kleinen Könige aus dem Dekanat Wiesloch trafen sich hier zum feierlichen Abschluss.

Als Dankeschön für das Engagement bereitete die Dekanatsjugendreferentin Carina Gottwald vom Jugendbüro in Wiesloch verschiedene Spielstationen zu dem Thema Sternsingen vor. Damit sich die Kinder austoben konnten, gab es ein Geschicklichkeitsspiel für mehrere Kinder in einer Gruppe, eine Origami Bastelstation um Friedenstauben zu falten, ein „Mensch ärgere Dich nicht“ mit lebenden Figuren und eine Malstation für Bilder, auf denen die Kinder ihre Erlebnisse festhalten konnten. Weiter gab es einen Tisch mit verschiedenen Segenskarten. Hier durfte jeder Teilnehmer einen Segen für einen anderen Menschen aufschreiben.

Der Film „Das große Rennen“

Nach dem Kreativangebot folgte ein geistlicher Impuls für die Kinder. Hierbei nutzte die Jugendreferentin die vom Missionswerk bereitgestellten Fotos aus dem Libanon. So bekamen nochmal alle Informationen über die Lebenssituation der Kinder in diesem von Flüchtlingen aus Syrien überfordertem Land. Höhepunkt für die Kinder war die Filmabstimmung. Von drei Filmen zur Auswahl wurde durch das Mehrheitsprinzip und die Entscheidung der Film: „Das große Rennen – ein abgefahrenes Abenteuer“ abgestimmt. Hier ging es um die kleine Mary, die von den Mitschülern nicht ernst genommen wird. Sie will unbedingt an einem Seifenkistenrennen teilnehmen und lernt, sich gegen die anderen durchzusetzen. Sie will aber auch neue Freundschaften gewinnen und Achtung für den Anderen haben sowie die Erfahrung machen, ihre Mitmenschen gewähren zu lassen und Hilfe von ihnen anzunehmen.

Wie im richtigen Kino, gab es zu Beginn Popcorn, kleine Brezeln oder Mixgebäck sowie Wasser und Apfelsaftschorle. Zum Abschluss erhielten alle den Segen und für Carina Gottwald, als Organisatorin der Dankfeier gab es einen großen Applaus. Den Kindern hat der Nachmittag große Freude bereitet und alle halfen beim abschließenden Aufräumen mit. zg/cjc

