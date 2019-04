Spiel und Handel sind raus

Altlußheim.Die Neuaufstellung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Altreut 3 geht auf die Zielgerade: Der Gemeinderat hat den Planentwurf gebilligt und seine Auslegung beschlossen. Damit steht eine über fünfjährige Diskussion kurz vorm Abschluss.

Im Vergleich zum vorhergehenden Plan habe sich wenig geändert, fasste Bürgermeister Uwe Grempels zusammen: „Der Einzelhandel wurde herausgenommen und es wurde ergänzt, dass Spielhallen, Sportstätten und Boardinghouses (Beherbergungsbetriebe) ausgeschlossen sind. Die Stellungnahme der Stadt Hockenheim sei in einem Gespräch ausgeräumt worden.

„Wir mussten die Änderung vornehmen wegen der Märkte, daher ist es gut, dass wir die Spielbetriebe herausgenommen haben“, sagte Friedbert Blaschke (FWV) und ergänzte: „Es wird jetzt Zeit, dass wir zu Potte kommen und die Veränderungssperre aufheben können, weil wir einen Bebauungsplan haben.“

„Ein weiterer Schritt im Verfahren, von dem die Bevölkerung nichts merken wird“, kommentierte Ines Schweikert (CDU). Für Dr. Holger O. Porath (Grüne) wird jetzt „das letzte Puzzleteil eingefügt“. Nach über fünf Jahren habe die Gemeinde jetzt Ruhe in dem Areal, und er hoffe, dass alle Gewerbetreibenden und Anwohner zufrieden sind.

Neue Physiotherapiepraxis kommt

Dem Bauantrag zur Umnutzung einer Einliegerwohnung in eine Physiotherapiepraxis in der Heidelberger Straße wollte der Gemeinderat nicht im Weg stehen. Die freiberufliche Tätigkeit sei nicht als Gewerbebetrieb einzuordnen und deshalb in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig. Dass für die Praxis nur zwei Stellplätze nachgewiesen werden können, sei aufgrund eingeschränkter Öffnungs- und Arbeitszeiten aus Sicht der Verwaltung ausreichend. In vergleichbaren Fällen seien auch nur zwei Plätze verlangt worden. Es gebe keine weiteren Dienstleister in der Straße. mm

