Spiele für den guten Zweck

Waghäusel/Region.Schüler vom Gymnasium Hohenbaden in Baden-Baden und von der Gemeinschaftsschule in Waghäusel messen sich beim Tigerenten-Club in verschiedenen Spielen. Zu sehen im „Tigerenten Club“ am Samstag, 5. September, um 10.45 Uhr bei KiKA und am Sonntag, 6. September, um 7.05 Uhr in Check Eins.

Es geht um den guten Zweck: Die Spieleteams wetteifern um Spendengelder für Projekte von „Herzenssache“, der Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk (SWR) und Saarländischem Rundfunk (SR). Das Bild zeigt Tigerenten Moderatorin Amelie Stiefvatter (l.) und Teampatin Johanna Klum (r.), die sich für die Frösche der Gemeinschaftsschule Waghäusel stark macht. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.09.2020