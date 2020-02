Spielplätze aufwerten – oder aufgeben

Altlußheim.Im Sommer hat der Rat beschlossen, die Spielplätze der Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen, sie mit städteplanerischen Augen zu durchleuchten. Beauftragt hatte er damit die Firma „Planschmiede Hansert und Partner“ aus Schutterwald, deren Vertreter in der Ratssitzung ihre Ergebnisse vortrugen. Mit zum Teil verblüffenden Ergebnissen: So schlagen sie beispielsweise vor, zwei Kinderspielplätze aufzugeben, das Gelände anderweitig zu nutzen.

Katrin Hansert vom Büro und ihr Mitarbeiter Dennis Beiser haben sich dem Thema sehr methodisch genähert und vom Bestand ausgehend einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Dies unter Einbeziehung der Bevölkerung, insbesondere der Kinder. Besuche in den Kindergärten und in der Grundschule gehörten ebenso zum Programm wie ein Fragebogen, der in natura oder online ausgefüllt werden konnte.

Große Bürgerbeteiligung

Die Städteplanerin lobte ausdrücklich die große Beteiligung der Bevölkerung, die sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ eingebracht hätte. Was Bürgermeister Uwe Grempels sichtlich mit Stolz erfüllte. Immerhin, pflichtete ihm die Architektin bei, 170 Rückläufe seien ein sehr hoher Wert. Darin drücke sich entweder die aktive Beteiligung der Bürger aus oder der große Bedarf an attraktiven Spielplätzen, mutmaßte Grempels.

Wie alles in Deutschland, hielt Dennis Beiser fest, der die gesetzlichen Grundlagen und die örtliche Ausgangslage erläuterte, seien auch die Vorgaben für Spielplätze per DIN-Norm festgelegt. In dieser Richtlinie, DIN 18034 genannt, ist, unterteilt nach drei Altersgruppen, bis Sechsjährige, Sechs- bis Zwölfjährige und Jugendliche, genau aufgelistet, wie weit die Spielplätze vom Wohnort entfernt sein dürfen, zwischen 200 und 1000 Metern, und wie groß sie sein müssen, zwischen 500 und 10 000 Quadratmetern.

Beim Einzugsgebiet für die bis sechsjährigen Kinder scheitert die Gemeinde großräumig. Was jedoch nicht weiter schlimm sei, merkte Beiser an, kaum eine Kommune können die erforderliche Dichte an Plätze aufweisen. Ohnehin wollte der Städteplaner die jüngste Gruppe außen vor lassen – die hochgerechneten Kinderzahlen zeigen für die Gemeinde, dass der Bedarf hier abnimmt. Hingegen werde die Gruppe der sechs- bis zwölfjährigen Kinder deutlich an Gewicht gewinnen. Und in dieser Gruppe stehe die Gemeinde, wie auch bei den älteren Kindern, mit der Flächenabdeckung hervorragend dar. „In der Summe stimmt es“, lobte er die Gemeinde.

Maßnahmenkatalog erstellt

Konkret hatten die Planer für elf Spielplätze und -flächen in der Gemeinde Maßnahmen erarbeitet, die sich in drei Kategorien einordnen lassen: Bei drei Geländen, dem abgezäunten Spielplatz der Albert-Schweitzer-Schule und der Skateranlage empfahl Hansert eine Weiterentwicklung, beispielsweise den Schulspielplatz zu öffnen oder die Skateranlage in einen Outdoor-Fitnessplatz zu verwandeln. Auch bei dem Gelände am Blausee gebe es noch Potenzial.

Hingegen sah sie dies bei den Spielplätzen Mörikeweg und Rheinlustweg nicht, sie seien zum Teil nur mit einem Spielgerät bestückt, würden nicht angenommen und sollten aufgegeben werden. Mit dem Gelände ließe sich Sinnvolleres anstellen.

Die anderen sechs Spielplätze wurden mit Prioritäten versehen und für punktuelle Verbesserungen vorgeschlagen. Hier für mehr Beschattung sorgen, dort einen Wasserspielplatz anlegen – die Ideen waren vielfältig. Allerdings wurden sie nicht en détail vorgetragen, sondern dem Rat in schriftlicher Form überreicht, der die einzelnen Vorschläge nun im Ausschuss beraten wird.

